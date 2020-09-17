Росавиация одобрила коронавирусные субсидии аэропортам

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Росавиация одобрила выделение аэропортам России субсидий, введённых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Росавиация одобрила коронавирусные субсидии аэропортам
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«По состоянию на 1 сентября 2020 года в Росавиацию от 108 операторов аэропортов представлено 289 заявлений на общую сумму 9,1 млрд рублей, из них положительное решение принято по 268 заявлениям на сумму 8,67 млрд рублей. Фактически средства доведены до 88 получателей в объёме 8,12 млрд рублей», — говорится в материалах.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отдал распоряжение увеличить объём субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на профилактику коронавируса.

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