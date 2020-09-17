В результате непогоды в Подмосковье пострадали не менее трёх человек

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Не менее трёх человек пострадали из-за непогоды в Московской области, в частности при падении деревьев.
В результате непогоды в Подмосковье пострадали не менее трёх человек
  • РИА Новости

«По состоянию на 18:00 на территории Московской области пострадали три человека в результате неблагоприятных метеорологических явлений. Они госпитализированы», — приводит сообщение подмосковного главка МЧС.

Ранее стало известно, что из-за сильного дождя с ветром в деревне Дубровки в городском округе Солнечногорск дерево упало на автобусную остановку, пострадали два человека.

Кроме того, зарегистрировано падение 19 деревьев, повреждено семь автомобилей.

Ранее сообщалось, что сильный ветер и дождь продлятся в Москве до конца дня.

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