В результате непогоды в Подмосковье пострадали не менее трёх человек
- РИА Новости
«По состоянию на 18:00 на территории Московской области пострадали три человека в результате неблагоприятных метеорологических явлений. Они госпитализированы», — приводит сообщение подмосковного главка МЧС.
Ранее стало известно, что из-за сильного дождя с ветром в деревне Дубровки в городском округе Солнечногорск дерево упало на автобусную остановку, пострадали два человека.
Кроме того, зарегистрировано падение 19 деревьев, повреждено семь автомобилей.
Ранее сообщалось, что сильный ветер и дождь продлятся в Москве до конца дня.