В результате непогоды в Подмосковье пострадали не менее трёх человек

Не менее трёх человек пострадали из-за непогоды в Московской области, в частности при падении деревьев.

«По состоянию на 18:00 на территории Московской области пострадали три человека в результате неблагоприятных метеорологических явлений. Они госпитализированы», — приводит сообщение подмосковного главка МЧС.

Ранее стало известно, что из-за сильного дождя с ветром в деревне Дубровки в городском округе Солнечногорск дерево упало на автобусную остановку, пострадали два человека.

Кроме того, зарегистрировано падение 19 деревьев, повреждено семь автомобилей.

Ранее сообщалось, что сильный ветер и дождь продлятся в Москве до конца дня.