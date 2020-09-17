Сильный ветер и дождь продлятся в Москве до конца дня

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В МЧС сообщили, что гроза, дождь и сильный ветер продлятся в Москве до конца четверга, 17 сентября.
Сильный ветер и дождь продлятся в Москве до конца дня
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17 сентября в Москве до конца суток сохранятся гроза, сильный дождь, град, при грозе ожидается усиление ветра с порывами до 26 м/с», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

В МЧС советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. 

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как одеваться в сентябре в столице.

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