Сильный ветер и дождь продлятся в Москве до конца дня

В МЧС сообщили, что гроза, дождь и сильный ветер продлятся в Москве до конца четверга, 17 сентября.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17 сентября в Москве до конца суток сохранятся гроза, сильный дождь, град, при грозе ожидается усиление ветра с порывами до 26 м/с», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

В МЧС советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как одеваться в сентябре в столице.