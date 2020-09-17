Собянин рекомендовал предприятиям продлить дистанционный режим работы

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям по возможности сохранять дистанционный режим работы для сотрудников.

«Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий, вне зависимости от формы организации, если можно и это не является каким-то серьёзным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин напомнил, что эти рекомендации столичные власти не убирали.

По его словам, чем больше людей будут работать удалённо, тем меньше будет контактов и передвижений и ситуация с коронавирусом будет «более стабильной».

Ранее в Кремле заявили, что оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях по коронавирусной инфекции нет.