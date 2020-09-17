Собянин рекомендовал предприятиям продлить дистанционный режим работы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям по возможности сохранять дистанционный режим работы для сотрудников.
Собянин рекомендовал предприятиям продлить дистанционный режим работы
  • РИА Новости

«Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий, вне зависимости от формы организации, если можно и это не является каким-то серьёзным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин напомнил, что эти рекомендации столичные власти не убирали.

По его словам, чем больше людей будут работать удалённо, тем меньше будет контактов и передвижений и ситуация с коронавирусом будет «более стабильной».

Ранее в Кремле заявили, что оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях по коронавирусной инфекции нет.

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