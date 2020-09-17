Минобрнауки изменило правила приёма в вузы

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Минобрнауки России утвердило новые правила приёма в высшие учебные заведения, сообщается на сайте министерства. Они вступят в силу с 2021—2022 учебного года.
Минобрнауки изменило правила приёма в вузы
  • РИА Новости

«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении

Так, введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям в пределах укрупнённой группы.

Кроме того, теперь вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования, а также максимальное количество направлений, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе. 

Как рассказали в ведомстве, подача документов в электронной форме станет обязательной. 

Также упрощена процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения. Оно будет проводиться в два этапа — приоритетный и основной — а не в три, как это было до сих пор.

Ранее сообщалось, что стоимость обучения во всех российских вузах скорректирована до уровня 2019 года.

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