Минобрнауки изменило правила приёма в вузы

Минобрнауки России утвердило новые правила приёма в высшие учебные заведения, сообщается на сайте министерства. Они вступят в силу с 2021—2022 учебного года.

«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приёма на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении.

Так, введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям в пределах укрупнённой группы.

Кроме того, теперь вузы будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования, а также максимальное количество направлений, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе.

Как рассказали в ведомстве, подача документов в электронной форме станет обязательной.

Также упрощена процедура зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения. Оно будет проводиться в два этапа — приоритетный и основной — а не в три, как это было до сих пор.

Ранее сообщалось, что стоимость обучения во всех российских вузах скорректирована до уровня 2019 года.