Минобрнауки заявило о корректировке цен на обучение до уровня 2019 года

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Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме заявил, что стоимость обучения во всех российских вузах скорректирована до уровня 2019 года.
Минобрнауки заявило о корректировке цен на обучение до уровня 2019 года
  • РИА Новости

«На сегодняшний день во всех вузах стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года», — цитирует ТАСС Фалькова.

Он напомнил, что ведомство сделало соответствующие рекомендации на фоне негативных социально-экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Он сообщил, что «подавляющее большинство вузов изначально прислушались к этой рекомендации».

При этом, по его словам, «часть вузов по ряду направлений и по ряду причин повысили стоимость».

«Мы провели мониторинг в августе, приняли соответствующие меры», — заявил Фальков.

В конце августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России установило льготную ставку образовательного кредита на уровне 3% годовых.

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