СК подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид
- РИА Новости
«В рамках процессуальной проверки можно с большой уверенностью говорить, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и совершил самоубийство», — сказала она.
Также Петренко заявила, что Марцинкевич перед суицидом признался следователю в серии убийств.
«Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной, доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть», — отметила Петренко.
По её словам, на записях Марцинкевич полностью раскаивается и осуждает свои поступки.
По её словам, Марцинкевич был готов указать следствию место захоронения тел двух погибших, убийство которых запечатлено на видеозаписи, появившейся в 2007 году.
«Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву, для того чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших», — сказала Петренко.
Петренко также заявила, что он «решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен».
«В частности, он подробно описал обстоятельства другого двойного убийства, о котором правоохранительным органам не было известно, и описал место захоронения жертв», — сказала Петренко.
Ранее СК не нашёл оснований полагать, что смерть заключённого в челябинском СИЗО-3 носит криминальный характер.