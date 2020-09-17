СК подтвердил, что Марцинкевич совершил суицид

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в интервью «Комсомольской правде» заявила, что в рамках проверки подтверждается, что националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, совершил самоубийство.

«В рамках процессуальной проверки можно с большой уверенностью говорить, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и совершил самоубийство», — сказала она.

Также Петренко заявила, что Марцинкевич перед суицидом признался следователю в серии убийств.

«Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной, доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть», — отметила Петренко.

По её словам, на записях Марцинкевич полностью раскаивается и осуждает свои поступки.

По её словам, Марцинкевич был готов указать следствию место захоронения тел двух погибших, убийство которых запечатлено на видеозаписи, появившейся в 2007 году.

«Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву, для того чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших», — сказала Петренко.

Петренко также заявила, что он «решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен».

«В частности, он подробно описал обстоятельства другого двойного убийства, о котором правоохранительным органам не было известно, и описал место захоронения жертв», — сказала Петренко.

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