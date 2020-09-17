В Подмосковье и Татарстане задержаны подозреваемые в мошенничестве против пожилых граждан

Полиция задержала трёх подозреваемых в мошенничестве против пожилых москвичей, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

По имеющимся данным, злоумышленники звонили пенсионерам, посещавшим медицинские организации, сообщали о якобы найденных у них онкологических заболеваниях и предлагали перевести деньги на счёт. Получив средства, мошенники переставали выходить на связь.

Заведено семь уголовных дел, объединённых в одно производство.

Подозреваемых задержали в Московской области и Татарстане. Один ранее был судим, передают vesti.ru.

Все задержанные помещены под стражу на время расследования.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о видах мошенничества в период пандемии.