В отношении вице-мэра Воронежа возбуждено дело о хищении

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Следователи возбудили уголовное дело о хищении более 1,5 млн рублей в отношении вице-мэра Воронежа Владимира Левцева.
В отношении вице-мэра Воронежа возбуждено дело о хищении
  • © Следственный комитет России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления СК.

«В отношении бывшего директора ГУП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием служебного положения и в особо крупном размере»)», — говорится в заявлении.

Как полагает следствие, с 2016 по 2017 год мужчина, являясь на тот момент директором государственного унитарного предприятия (ГУП) «Облкоммунсервис», получил в кассе предприятия более 1,5 млн рублей, оформив их как аванс на хозяйственные расходы, но деньги предприятию так и не вернул.

«Проведены обыски, изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — отмечается в сообщении.

Ранее интернет-газета «Реальное время» сообщала, что бывший ректор Казанского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) Герман Дьяконов приговорён к семи с половиной годам колонии общего режима за хищения.

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