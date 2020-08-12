В СК рассказали об уголовных делах в отношении экс-замгубернатора Курганской области

В отношении бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, арестованного по обвинению в злоупотреблении полномочиями, возбуждены новые уголовные дела.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России, экс-чиновника подозревают в получении взяток.

«По версии следствия, Пугин в 2015—2018 годах неоднократно получал взятки в сумме от 50 тыс. до 500 тыс. рублей от коммерческого директора ООО «МультиПласт» Михаила Третьякова за оказание общего покровительства», — заявляют в ведомстве.

Сумма взяток, вменяемых Пугину, составляет около 700 тыс. рублей. В СУ СК отмечают, что новые эпизоды удалось выявить благодаря взаимодействию с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России.

Уголовные дела в отношении Пугина и Третьякова возбуждены по ст. 290 (получение взятки) и ст. 291 (дача взятки) УК России. На имущество Пугина и его родственников наложен арест.

Расследование уголовных дел продолжается.

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