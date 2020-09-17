Эксперт оценил необходимость ввести штрафы для нарушителей ПДД на самокатах

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов оценил необходимость ввести штрафы для нарушителей ПДД на самокатах.

Об этом сообщает Nation News.

«Поднимали вопрос об ответственности людей на самокатах. Ответственность за ДТП — не могу назвать, так как средства индивидуальной мобильности не относятся к транспорту: вроде пешеход, а вроде нет. Планируется ввести ответственность. Будут изменены ПДД, введены штрафы», — заявил он во время пресс-конференции, которую в онлайн-режиме провела медиагруппа «Патриот».

Как отметил эксперт, в настоящее время человек на самокате не несёт ответственности за ДТП, спровоцированное его ездой, но изменения в ПДД должны исправить ситуацию.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor оценил сообщение о том, что Минтранс и ГИБДД подготовили проект по внесению изменений в правила дорожного движения.