Эксперт оценил необходимость ввести штрафы для нарушителей ПДД на самокатах

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Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов оценил необходимость ввести штрафы для нарушителей ПДД на самокатах.
Эксперт оценил необходимость ввести штрафы для нарушителей ПДД на самокатах
  • Pixabay

Об этом сообщает Nation News.

«Поднимали вопрос об ответственности людей на самокатах. Ответственность за ДТП — не могу назвать, так как средства индивидуальной мобильности не относятся к транспорту: вроде пешеход, а вроде нет. Планируется ввести ответственность. Будут изменены ПДД, введены штрафы», — заявил он во время пресс-конференции, которую в онлайн-режиме провела медиагруппа «Патриот».

Как отметил эксперт, в настоящее время человек на самокате не несёт ответственности за ДТП, спровоцированное его ездой, но изменения в ПДД должны исправить ситуацию.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor оценил сообщение о том, что Минтранс и ГИБДД подготовили проект по внесению изменений в правила дорожного движения.

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