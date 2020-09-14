Во Всероссийском обществе автомобилистов оценили сообщения о поправках в ПДД

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов оценил сообщение о том, что Минтранс и ГИБДД подготовили проект по внесению изменений в правила дорожного движения.

«Речь идёт о вождении в нетрезвом виде и, конечно, ограничении скорости. Мы понимаем, что любое средство индивидуальной мобильности, движущееся по тротуару, представляет большую угрозу для пешеходов. Это действительно так, потому что таких случаев очень много», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, нужно своевременно принимать необходимые ограничения, которые позволят обеспечить безопасность дорожного движения.

Со своей стороны, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с kp.ru прокомментировал такое предложение, как запрет стоянок и остановок на островках безопасности.

«Сейчас островки безопасности используют в городе там, где нет обочины, чтобы уйти на них с пробитым колесом или неисправностью, чтобы не создавать пробку и не мешать остальным. Также их кое-где используют для парковки, но не от хорошей жизни, а так как других парковочных мест нет. Мера вводится именно для того, чтобы на островках не смогли припарковаться», — сказал он.

Лимит на тонировку автомобилей планируется уменьшить до 70%. Также есть блок поправок, которые относятся к средствам индивидуальной мобильности, к которым причисляются электросамокаты, моноколёса, сегвеи, скейтборды.