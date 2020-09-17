В Госдуме оценили ситуацию с агрессивным вождением в России

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Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский оценил ситуацию с агрессивным вождением в России.
В Госдуме оценили ситуацию с агрессивным вождением в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«В ПДД уже интегрирован термин «опасное вождение». Сейчас мы работаем над тем, чтобы внести поправки в Кодекс об административных нарушениях, согласно которым опасное вождение (а это неоднократное нарушение ПДД) должно приводить к лишению прав», — сказал Афонский в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».

По мнению депутата, лишать прав нужно и вообще за многократное нарушение ПДД, к примеру, за регулярное превышение скорости.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor оценил сообщение о том, что Минтранс и ГИБДД подготовили проект по внесению изменений в правила дорожного движения.

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