Пассажиропоток аэропорта Симферополя снизился на 22% с начала года

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Пассажиропоток международного аэропорта Симферополя снизился почти на 22% с начала 2020 года.
Пассажиропоток аэропорта Симферополя снизился на 22% с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

С 1 января по 31 августа обслужено 2,9 млн пассажиров. Авиатрафик уменьшился на 4780 рейсов (17,2%) на прилёт и вылет.

«Сокращение показателей связано с резким падением авиаперевозок из-за COVID-19 весной и в первой половине лета», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Самыми популярными направлениями признаны Москва и Санкт-Петербург.

В июле «Невские новости» сообщали, что в Пулкове заявили о восстановлении пассажиропотока на региональных направлениях.

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