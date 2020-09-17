Пассажиропоток аэропорта Симферополя снизился на 22% с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
С 1 января по 31 августа обслужено 2,9 млн пассажиров. Авиатрафик уменьшился на 4780 рейсов (17,2%) на прилёт и вылет.
«Сокращение показателей связано с резким падением авиаперевозок из-за COVID-19 весной и в первой половине лета», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Самыми популярными направлениями признаны Москва и Санкт-Петербург.
В июле «Невские новости» сообщали, что в Пулкове заявили о восстановлении пассажиропотока на региональных направлениях.