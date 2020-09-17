В Иркутской области 193 приусадебных участка оказались подтоплены из-за осадков

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В Иркутской области из-за обильных осадков и повышения уровня воды на реках оказались подтоплены 193 приусадебных участка и 12 дачных домов.
В Иркутской области 193 приусадебных участка оказались подтоплены из-за осадков
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, в семи районах области подтоплены участки автомобильных дорог.

«Местами наблюдается выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности, участков дорог и приусадебных участков. Жилые дома не подтоплены, угрозы населению нет. На подтопленных участках автодорог выставлены посты ДПС», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что подъём уровня воды в реке Амур стал причиной подтопления 12 населённых пунктов в семи районах Хабаровского края.

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