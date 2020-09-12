МЧС рассказало о подтопленных населённых пунктах Хабаровского края

Подъём уровня воды в реке Амур стал причиной подтопления 12 населённых пунктов семи районов Хабаровского края. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.