МЧС рассказало о подтопленных населённых пунктах Хабаровского края

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Подъём уровня воды в реке Амур стал причиной подтопления 12 населённых пунктов семи районов Хабаровского края. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

«В результате подъема воды на территории Хабаровского края отмечаются различные подтопления в 12 населенных пунктах семи муниципальных образований», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что «в зоне паводка находится 1 651 участок — придомовые, дачные и земельные».

«Также отмечается выход воды на 17 участках внутрипоселковых дорог и дорог местного значения», — заявили в пресс-службе.

Согласно данным спасателей, в субботу уровень воды у города Хабаровска составил 522 см при отметке опасного явления 600 см. У города Комсомольска-на-Амуре река достигла 481 см при отметке неблагоприятного явления 450 см, опасного явления - 650 см.

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