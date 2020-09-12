МЧС рассказало о подтопленных населённых пунктах Хабаровского края
«В результате подъема воды на территории Хабаровского края отмечаются различные подтопления в 12 населенных пунктах семи муниципальных образований», — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что «в зоне паводка находится 1 651 участок — придомовые, дачные и земельные».
«Также отмечается выход воды на 17 участках внутрипоселковых дорог и дорог местного значения», — заявили в пресс-службе.
Согласно данным спасателей, в субботу уровень воды у города Хабаровска составил 522 см при отметке опасного явления 600 см. У города Комсомольска-на-Амуре река достигла 481 см при отметке неблагоприятного явления 450 см, опасного явления - 650 см.