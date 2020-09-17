В МЧС рекомендовали ограничить просмотр новостей о коронавирусе

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Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу в эфире «Россия 24» заявила, что психологи ведомства рекомендуют ограничить просмотр новостей о коронавирусе.
В МЧС рекомендовали ограничить просмотр новостей о коронавирусе
  • РИА Новости

Она отметила, что в период пандемии обращения к психологам с темой возрастания тревоги стали одними из наиболее частых.

«Поэтому основная задача в этой ситуации — этот порочный круг разорвать. Выбрать себе время и некоторое количество источников, откуда мы получаем информацию, и понять, что основная цель — узнать новости, а не собрать все мнения вокруг от разных людей», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она добавила, что лёгкая степень тревоги всем идёт на пользу.

Ранее психолог Елена Перминова дала рекомендации по сохранению ментального здоровья во время пандемии.

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