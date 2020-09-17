В МЧС рекомендовали ограничить просмотр новостей о коронавирусе
- РИА Новости
Она отметила, что в период пандемии обращения к психологам с темой возрастания тревоги стали одними из наиболее частых.
«Поэтому основная задача в этой ситуации — этот порочный круг разорвать. Выбрать себе время и некоторое количество источников, откуда мы получаем информацию, и понять, что основная цель — узнать новости, а не собрать все мнения вокруг от разных людей», — цитирует её ТАСС.
Вместе с этим она добавила, что лёгкая степень тревоги всем идёт на пользу.
Ранее психолог Елена Перминова дала рекомендации по сохранению ментального здоровья во время пандемии.