В МЧС рекомендовали ограничить просмотр новостей о коронавирусе

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу в эфире «Россия 24» заявила, что психологи ведомства рекомендуют ограничить просмотр новостей о коронавирусе.

Она отметила, что в период пандемии обращения к психологам с темой возрастания тревоги стали одними из наиболее частых.

«Поэтому основная задача в этой ситуации — этот порочный круг разорвать. Выбрать себе время и некоторое количество источников, откуда мы получаем информацию, и понять, что основная цель — узнать новости, а не собрать все мнения вокруг от разных людей», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она добавила, что лёгкая степень тревоги всем идёт на пользу.

Ранее психолог Елена Перминова дала рекомендации по сохранению ментального здоровья во время пандемии.