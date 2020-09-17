Два полка на востоке России перевооружат на С-400
- РИА Новости
По его словам, ВВО получит более 500 единиц новой и модернизированной техники.
«Это позволит перевооружить 14 формирований, в частности два зенитных ракетных полка, на комплексы С-400 и два зенитных ракетных дивизиона — на комплексы «Бук-М1-2», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.
Он отметил, что военно-политическая обстановка на данном стратегическом направлении остаётся напряжённой, предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз.
В начале сентября сообщалось, что боевые расчёты С-400 «Триумф» провели учения по прикрытию экономических объектов Крыма.