Комиссия Совфеда обсудит вмешательство в выборы и ситуацию с Навальным

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета 24 сентября обсудит попытки вмешательства в выборы в России, ситуацию вокруг Алексея Навального, а также в Белоруссии.

Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.

«Мы запланировали проведение комиссии 24 сентября, и там мы обсудим те данные, которые поступают в комиссию и которые проверялись многократно», — цитирует его РИА Новости.

Климов добавил, что речь идёт о попытках вмешательства в российские выборы извне во время единого дня голосования и при подготовке к нему.

«Также мы будем обсуждать ситуацию вокруг Алексея Навального и то, какую роль в этой истории сыграли СМИ–иноагенты», — заявил он.

Ранее сообщалось, что комиссия Госдумы зафиксировала попытки вмешательства в прошедшие 13 сентября выборы в России, в том числе раскрутку дезинформации в соцсетях.