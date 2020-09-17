В Москве рассказали о детском чемпионате профессионального мастерства KidSkills

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Московский детский чемпионат профессионального мастерства KidSkills пройдёт в очно-дистанционном формате.
В Москве рассказали о детском чемпионате профессионального мастерства KidSkills
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Для юных обучающихся столицы участие в Московском детском чемпионате профессионального мастерства KidSkills — это уникальная возможность познакомиться с большим количеством интересных и перспективных профессий. Это не просто соревнования по профессиональному мастерству, а программа эффективной ранней профориентации», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Подать заявку на участие в чемпионате можно на официальном сайте проекта. Зарегистрировать команду из трёх человек нужно до 30 сентября. До 8 октября участникам предстоит выполнить дистанционное задание на сайте чемпионата.

В июле телеканал «360» сообщал, что подмосковные школы окончили более 4,5 тыс. выпускников-медалистов.

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