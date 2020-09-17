Прокуратура начала проверку после ЧП с Ми-8 в Магаданской области

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После аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области проводится проверка. Об этом сообщила старший помощник по взаимодействию со СМИ Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.
Прокуратура начала проверку после ЧП с Ми-8 в Магаданской области
  • РИА Новости

«Две прокуратуры проводят проверку: Магаданская транспортная, на территории которой совершена жёсткая посадка, и Хабаровская транспортная прокуратура, на территории которой базируется эксплантат вертолёта — авиакомпания «Дальнереченск Авиа», проверяется соблюдение требований безопасности полёта», — цитирует РИА Новости Глазову.

Уточняется, что вертолёт совершал грузовой рейс — перевозил геолого-разведочные пробы грунта.

По предварительной информации, члены экипажа не пострадали.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области.

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