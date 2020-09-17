Прокуратура начала проверку после ЧП с Ми-8 в Магаданской области

После аварийной посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области проводится проверка. Об этом сообщила старший помощник по взаимодействию со СМИ Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.

РИА Новости