Лесопожарные службы потушили в России 14 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 14 природных пожаров в России на площади 936 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 16 сентября, в России ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 936 га», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к 00:00 четверга, 17 сентября, в России действовало 17 лесных пожара на площади более 1 тыс. га, по которым проводились работы по активному тушению.

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о ситуации с лесными пожарами в России.