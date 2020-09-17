Истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата британского разведчика

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Истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за самолёта-разведчика RC-135 британских ВВС над Чёрным морем.
Истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата британского разведчика
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Шестнадцатого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», — цитирует РИА Новости Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Отмечается, что истребитель Су-27 был поднят в воздух для опознания воздушной цели и недопущения нарушения российской границы.

Уточняется, что после разворота британского самолёта от границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее российский фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем «Франклин Рузвельт» ВМС США, который зашёл в Чёрное море.

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