Истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата британского разведчика

Истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за самолёта-разведчика RC-135 британских ВВС над Чёрным морем.

«Шестнадцатого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», — цитирует РИА Новости Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Отмечается, что истребитель Су-27 был поднят в воздух для опознания воздушной цели и недопущения нарушения российской границы.

Уточняется, что после разворота британского самолёта от границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее российский фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем «Франклин Рузвельт» ВМС США, который зашёл в Чёрное море.