Истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата британского разведчика
- РИА Новости
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«Шестнадцатого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», — цитирует РИА Новости Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Отмечается, что истребитель Су-27 был поднят в воздух для опознания воздушной цели и недопущения нарушения российской границы.
Уточняется, что после разворота британского самолёта от границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.
Ранее российский фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем «Франклин Рузвельт» ВМС США, который зашёл в Чёрное море.