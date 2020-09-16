Эксперты оценили выпуск легковых автомобилей в России с начала года

За восемь месяцев 2020 года в России выпустили 706 тыс. легковых автомобилей, что на 30,1% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». В августе произведено 83 тыс. машин, что на 30% меньше, чем годом ранее. Выпуск грузовых автомобилей в январе — августе снизился на 19%, до 76,9 тыс. единиц. В августе произведено 12,4 тыс. грузовиков (-4,2%). Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как повысить безопасность на дорогах России.