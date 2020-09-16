Эксперты оценили выпуск легковых автомобилей в России с начала года

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За восемь месяцев 2020 года в России выпустили 706 тыс. легковых автомобилей, что на 30,1% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.
Эксперты оценили выпуск легковых автомобилей в России с начала года
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

В августе произведено 83 тыс. машин, что на 30% меньше, чем годом ранее.

Выпуск грузовых автомобилей в январе — августе снизился на 19%, до 76,9 тыс. единиц. В августе произведено 12,4 тыс. грузовиков (-4,2%).

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как повысить безопасность на дорогах России.

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