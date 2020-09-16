Поисковики передали останки погибшего под Калугой красноармейца на Украину

Российские поисковики передали останки красноармейца Николая Грязнова, погибшего в годы Великой Отечественной войны под Калугой, на Украину.

Об этом сообщает НТВ.

Останки были найдены прошлой весной недалеко от деревни Горенское. Удалось обнаружить и медальон, но личность погибшего определили не сразу. На передачу останков родственникам потребовалось более года.

На границе российскую делегацию встречали украинские поисковики и сын красноармейца Лев Грязнов. В Черников он также забрал расшифрованный медальон и личные вещи отца.

Украинская сторона передала россиянам останки трёх солдат, которые были найдены во время недавних раскопок в Черниговской области.

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что поисковики нашли останки 17 погибших на Синявинских высотах в Санкт-Петербурге.