В ЯНАО назвали имена новых депутатов заксобрания

На заседании избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа назвали имена депутатов законодательного собрания седьмого созыва.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружной избирком.

«К распределению депутатских мандатов допущены единые списки кандидатов следующих избирательных объединений: «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», — заявили в комиссии.

Там уточнили, что партия «Родина», «Партия роста» и Коммунистическая партия социальной справедливости не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и к распределению мандатов не допускаются.

Ранее, как сообщила интернет-газета «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие выборы.