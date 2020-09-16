В ЯНАО назвали имена новых депутатов заксобрания
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружной избирком.
«К распределению депутатских мандатов допущены единые списки кандидатов следующих избирательных объединений: «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», — заявили в комиссии.
Там уточнили, что партия «Родина», «Партия роста» и Коммунистическая партия социальной справедливости не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и к распределению мандатов не допускаются.
Ранее, как сообщила интернет-газета «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие выборы.