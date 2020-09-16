В ЯНАО назвали имена новых депутатов заксобрания

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На заседании избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа назвали имена депутатов законодательного собрания седьмого созыва.
В ЯНАО назвали имена новых депутатов заксобрания
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружной избирком.

«К распределению депутатских мандатов допущены единые списки кандидатов следующих избирательных объединений: «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», — заявили в комиссии.

Там уточнили, что партия «Родина», «Партия роста» и Коммунистическая партия социальной справедливости не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и к распределению мандатов не допускаются.

Ранее, как сообщила интернет-газета «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие выборы.

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