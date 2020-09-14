Володин прокомментировал прошедшие выборы
- © State Duma Russia
- globallookpress.com
Об этом сообщают «Дни.ру».
Как отметил Володин, на избирательные участки пришло большое количество граждан, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку.
«Они смогли найти возможность проголосовать за своего кандидата, политическую партию», — заявил спикер нижней палаты парламента.
Володин также отметил, что можно высоко оценить эффект от трёхдневного периода голосования, передаёт «Утро.ру».
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала прошедшие выборы.