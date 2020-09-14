Володин прокомментировал прошедшие выборы

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие выборы.
Володин прокомментировал прошедшие выборы
  • © State Duma Russia
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Дни.ру».

Как отметил Володин, на избирательные участки пришло большое количество граждан, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку.

«Они смогли найти возможность проголосовать за своего кандидата, политическую партию», — заявил спикер нижней палаты парламента.

Володин также отметил, что можно высоко оценить эффект от трёхдневного периода голосования, передаёт «Утро.ру».

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала прошедшие выборы.

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