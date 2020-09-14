Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие выборы.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Как отметил Володин, на избирательные участки пришло большое количество граждан, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку.

«Они смогли найти возможность проголосовать за своего кандидата, политическую партию», — заявил спикер нижней палаты парламента.

Володин также отметил, что можно высоко оценить эффект от трёхдневного периода голосования, передаёт «Утро.ру».

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала прошедшие выборы.