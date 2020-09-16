Песков рассказал о встрече Путина и Миллера
- РИА Новости
«Сегодня, насколько я знаю, это («Северный поток — 2». — RT) не было главной темой. В основном говорили о внутренних делах, инвестпрограммах «Газпрома», внутренней газификации», — цитирует его РИА Новости.
Также представитель Кремля прокомментировал опасения по реализации «Северного потока — 2». По его словам, в Москве недоумевают, «почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами».
Он добавил, что в Кремле категорически не согласны с таким подходом.
Ранее Песков призвал ЕС не политизировать тему «Северного потока — 2».