Песков рассказал о встрече Путина и Миллера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин и глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи 16 сентября обсудили внутренние вопросы. По его словам, реализация проекта «Северный поток — 2» не была главной темой встречи.

«Сегодня, насколько я знаю, это («Северный поток — 2». — RT) не было главной темой. В основном говорили о внутренних делах, инвестпрограммах «Газпрома», внутренней газификации», — цитирует его РИА Новости.

Также представитель Кремля прокомментировал опасения по реализации «Северного потока — 2». По его словам, в Москве недоумевают, «почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами».

Он добавил, что в Кремле категорически не согласны с таким подходом.

Ранее Песков призвал ЕС не политизировать тему «Северного потока — 2».