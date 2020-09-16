В Приморье рассказали о дополнительных выплатах для безработных

В Приморском крае рассказали о дополнительных выплатах для безработных.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Дополнительное финансирование позволит регулярно и в полном объёме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации», — заявили в краевом Министерстве труда.

В настоящее время размер пособия по безработице с учётом районного коэффициента варьируется от 1,8 тыс. до почти 14,6 тыс. рублей в зависимости от категории получателя.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея дополнительно получит более 118 млн рублей на выплаты безработным.