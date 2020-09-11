Адыгея дополнительно получит более 118 млн рублей на выплаты безработным
- РИА Новости
«Решение о выделении дополнительного финансирования было принято по предложению комиссии Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника», — цитирует «Юга.ру» сообщение пресс-службы главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Также было принято решение предоставить региону дополнительно 14 млн 750 тыс. рублей на стимулирующие выплаты соцработникам, оказывающим социальные услуги больным коронавирусом и лицам из групп риска.
Ранее член комитета Государственной думы по налогам и бюджету Евгений Фёдоров в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с выплатами безработным с детьми.