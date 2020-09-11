Адыгея дополнительно получит более 118 млн рублей на выплаты безработным

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Адыгея дополнительно получит более 118 млн рублей из федерального бюджета на выплаты безработным гражданам.
Адыгея дополнительно получит более 118 млн рублей на выплаты безработным
  • РИА Новости

«Решение о выделении дополнительного финансирования было принято по предложению комиссии Федерального Собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника», — цитирует «Юга.ру» сообщение пресс-службы главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Также было принято решение предоставить региону дополнительно 14 млн 750 тыс. рублей на стимулирующие выплаты соцработникам, оказывающим социальные услуги больным коронавирусом и лицам из групп риска.

Ранее член комитета Государственной думы по налогам и бюджету Евгений Фёдоров в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с выплатами безработным с детьми.

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