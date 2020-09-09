В Госдуме прокомментировали ситуацию с выплатами безработным с детьми

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Член комитета Государственной думы по налогам и бюджету Евгений Фёдоров прокомментировал ситуацию с выплатами безработным с детьми.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с выплатами безработным с детьми
  • РИА Новости

«Это очень положительная инициатива. Мы постоянно находимся в контакте с правительством. Я сам неоднократно обращался по вопросу поддержки семей в период эпидемии», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, сумма и период выплат напрямую зависят от показателей заработка родителей несовершеннолетних во время пандемии.

Как отметил Фёдоров, детей нужно поддерживать ещё и с приходом школьного времени.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будет выделено 8,5 млрд рублей.

Депутат Госдумы Василий Власов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение продлить выплаты детям от трёх до 16 лет.

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