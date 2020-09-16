В Петербурге рассказали о работе по внедрению энергосберегающих технологий

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о работе по внедрению энергосберегающих технологий.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Беглов подписал постановление о внесении изменений в долгосрочную целевую городскую программу. По словам губернатора, финансирование программ по реконструкции теплосетей и модернизации наружного освещения не будет сокращено.

В 2020 году на целевую программу модернизации освещения зелёных зон направят 348 млн рублей. До 2024 года на программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры власти предоставят 436 млрд рублей, из них 66,5 млрд уже в текущем году.

Также стало известно, что председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер из последних совместных проектов с администрацией Петербурга отметил работы на Большом проспекте Петроградской стороны и освещение Невского проспекта. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«За время реализации программы преобразились десятки улиц и площадей в историческом центре Санкт-Петербурга: замощены гранитом тротуары, установлены новые фонари и дорожные знаки, сделана художественная подсветка архитектурных ансамблей», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области рассказали о планах по развитию энергетики.