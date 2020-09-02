В Сахалинской области рассказали о планах по развитию энергетики

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В Сахалинской области рассказали о планах по развитию энергетики. На модернизацию электросетей в регионе выделят средства из федерального бюджета.
В Сахалинской области рассказали о планах по развитию энергетики
  • Reuters

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства Сахалинской области.

Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал предложения главы региона Валерия Лимаренко по развитию энергетики области.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалина, премьер-министр поручил до 14 октября представить график поэтапной газификации дальневосточных регионов до 2030 года.

Лимаренко предложил использовать для быстрого решения этого вопроса сжиженный природный газ (СПГ) и развивать малотоннажное производство СПГ.

«Мы хотим создать индустрию СПГ, чтобы обеспечить экологически чистым топливом не только островной регион, но и другие субъекты Дальнего Востока», — цитирует издание Лимаренко.

По оценке специалистов, с помощью этих технологий можно будет поднять уровень газификации Дальнего Востока с 15 до 60%.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье рассказали о продлении программы газификации.

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