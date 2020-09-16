В Госдуме назвали сроки встречи Путина с лидерами думских фракций

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Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев заявил, что встреча президента России Владимира Путина с руководителями фракций Государственной думы планируется на второй неделе октября. Об этом сообщает РИА Новости.
В Госдуме назвали сроки встречи Путина с лидерами думских фракций
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Вторая неделя октября», — ответил Лебедев на соответствующий вопрос.

По данным агентства, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Путин проведёт встречу по видеосвязи с руководителями фракций Госдумы в первой декаде октября.

В марте президент провёл встречу с лидерами думских фракций и обсудил с ними работу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.

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