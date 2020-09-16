Онищенко прокомментировал идею повысить акцизы на сигареты в России

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал идею увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.

«Безусловно, я несказанно рад этому, потому что повышение акцизов — это решение самого принципиального вопроса в антитабачной политике — снижения экономической доступности сигарет», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, если повышение акцизов произойдёт, это будет правильное решение.

Со своей стороны, психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН выразил мнение, что рост цен на сигареты стоит не на первом месте в списке причин, мотивирующих бросить курить.

Вместе с тем, отметил он, экономическая составляющая в совокупности мотивов тоже имеет значение.

«Первостепенная — это какая-то острая проблема со здоровьем, которая возникла и связана, безусловно, с негативным воздействием табака, сигарет. Именно тогда человек принимает решение», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предлагается увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20%.