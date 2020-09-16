В Краснодарском крае проводят проверку по факту отравления четырёх детей
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на данные регионального ведомства.
По предварительным данным, вечером 14 сентября четыре девочки в возрасте от трёх до 11 лет дома употребили лекарства. Спустя какое-то время 19-летний сын многодетной матери нашёл своих сестёр в сонном состоянии.
Он вызвал скорую помощь, врачи госпитализировали детей.
Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.
Изучаются условия жизни и воспитания малолетних.