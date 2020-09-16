В Краснодарском крае проводят проверку по факту отравления четырёх детей

СУ СК России по Краснодарскому краю проводит проверку по факту отравления четырёх малолетних детей, они были обнаружены дома в сонном состоянии.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на данные регионального ведомства.

По предварительным данным, вечером 14 сентября четыре девочки в возрасте от трёх до 11 лет дома употребили лекарства. Спустя какое-то время 19-летний сын многодетной матери нашёл своих сестёр в сонном состоянии.

Он вызвал скорую помощь, врачи госпитализировали детей.

Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Изучаются условия жизни и воспитания малолетних.