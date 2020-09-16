В Тюменской области завели административное дело из-за урока с инсценировкой захвата заложников

Прокуратура Тюменской области завела административное дело в отношении администрации ишимской школы №2 из-за урока с инсценировкой захвата заложников.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт надзорного ведомства.

Статья — «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод».

«Прокурором внесено представление в адрес главы Ишима в связи с нарушениями в деятельности школы», — цитирует megatyumen.ru заявление прокуратуры.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры.