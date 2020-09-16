В Тюменской области завели административное дело из-за урока с инсценировкой захвата заложников
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт надзорного ведомства.
Статья — «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод».
«Прокурором внесено представление в адрес главы Ишима в связи с нарушениями в деятельности школы», — цитирует megatyumen.ru заявление прокуратуры.
Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры.