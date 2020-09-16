В Тюменской области завели административное дело из-за урока с инсценировкой захвата заложников

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Прокуратура Тюменской области завела административное дело в отношении администрации ишимской школы №2 из-за урока с инсценировкой захвата заложников.
В Тюменской области завели административное дело из-за урока с инсценировкой захвата заложников
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт надзорного ведомства.

Статья — «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод».

«Прокурором внесено представление в адрес главы Ишима в связи с нарушениями в деятельности школы», — цитирует megatyumen.ru заявление прокуратуры.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры.

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