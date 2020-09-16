Проверка начата по факту смерти националиста Марцинкевича в СИЗО

Короткая ссылка
Следственное управление СК по Челябинской области проводит проверку по факту смерти заключённого в СИЗО. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Проверка начата по факту смерти националиста Марцинкевича в СИЗО
  • РИА Новости

«Утром 16 сентября в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области обнаружено тело заключённого... Проводится доследственная проверка», — заявили в СК.

На место происшествия также выехали сотрудники прокуратуры.

Ранее сообщалось, что националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы повторно приговорил националиста Максима Марцинкевича к десяти годам лишения свободы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить