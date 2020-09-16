Проверка начата по факту смерти националиста Марцинкевича в СИЗО
- РИА Новости
«Утром 16 сентября в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области обнаружено тело заключённого... Проводится доследственная проверка», — заявили в СК.
На место происшествия также выехали сотрудники прокуратуры.
Ранее сообщалось, что националист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска.
В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы повторно приговорил националиста Максима Марцинкевича к десяти годам лишения свободы.