В ЯНАО прокомментировали ситуацию в школах на фоне борьбы с коронавирусом

Власти ЯНАО прокомментировали ситуацию с очным образованием в школах, всеобщее дистанционное обучение в регионе вводиться не будет.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные пресс-службы окружного правительства.

На удалённое образование перейдут лишь те классы и группы, в которых подтвердятся случаи заболевания коронавирусом.

«В настоящее время очное обучение остаётся приоритетной формой. В образовательных учреждениях реализуется комплекс профилактических мероприятий, ведётся ежедневный мониторинг деятельности школ», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Решение о переводе на дистантционное обучение принимается в соответствии с представлениями Роспотребнадзора.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ОТР оценил перспективы дистанционного образования в школах.