В ЯНАО прокомментировали ситуацию в школах на фоне борьбы с коронавирусом

Короткая ссылка
Власти ЯНАО прокомментировали ситуацию с очным образованием в школах, всеобщее дистанционное обучение в регионе вводиться не будет.
В ЯНАО прокомментировали ситуацию в школах на фоне борьбы с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные пресс-службы окружного правительства.

На удалённое образование перейдут лишь те классы и группы, в которых подтвердятся случаи заболевания коронавирусом.

«В настоящее время очное обучение остаётся приоритетной формой. В образовательных учреждениях реализуется комплекс профилактических мероприятий, ведётся ежедневный мониторинг деятельности школ», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Решение о переводе на дистантционное обучение принимается в соответствии с представлениями Роспотребнадзора.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ОТР оценил перспективы дистанционного образования в школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить