Эксперты заявили о росте российского рынка автомобилей с пробегом

Российский рынок автомобилей с пробегом в августе 2020 года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Реализовано 554,6 тыс. машин.

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным сети автосалонов Fresh Auto, наибольшей популярностью пользовались модели Lada, Toyota, Nissan, Hyundai и Kia.

Как отметили в пресс-службе сети, у вторичного авторынка России есть более высокий потенциал для скорого восстановления по сравнению с сегментом новых машин.

«Дефицит моделей, растущие цены на ассортимент автосалонов вместе с желанием отказаться от использования общественного транспорта стимулируют спрос на авто с пробегом, прайсы которых увеличиваются постепенно», — сказали в компании.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как повысить безопасность на дорогах России.