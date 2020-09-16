Эксперты заявили о росте российского рынка автомобилей с пробегом
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По данным сети автосалонов Fresh Auto, наибольшей популярностью пользовались модели Lada, Toyota, Nissan, Hyundai и Kia.
Как отметили в пресс-службе сети, у вторичного авторынка России есть более высокий потенциал для скорого восстановления по сравнению с сегментом новых машин.
«Дефицит моделей, растущие цены на ассортимент автосалонов вместе с желанием отказаться от использования общественного транспорта стимулируют спрос на авто с пробегом, прайсы которых увеличиваются постепенно», — сказали в компании.
Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как повысить безопасность на дорогах России.