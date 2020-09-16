Эксперты заявили о росте российского рынка автомобилей с пробегом

Короткая ссылка
Российский рынок автомобилей с пробегом в августе 2020 года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Реализовано 554,6 тыс. машин.
Эксперты заявили о росте российского рынка автомобилей с пробегом
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным сети автосалонов Fresh Auto, наибольшей популярностью пользовались модели Lada, Toyota, Nissan, Hyundai и Kia.

Как отметили в пресс-службе сети, у вторичного авторынка России есть более высокий потенциал для скорого восстановления по сравнению с сегментом новых машин.

«Дефицит моделей, растущие цены на ассортимент автосалонов вместе с желанием отказаться от использования общественного транспорта стимулируют спрос на авто с пробегом, прайсы которых увеличиваются постепенно», — сказали в компании.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как повысить безопасность на дорогах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить