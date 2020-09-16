Проект Мурманской области «Наша рыба» включён в «Белую книгу» ФАС

Социальный проект Мурманской области региональная инициатива «Наша рыба» включён в «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на данные пресс-службы правительства региона.

«Белая» и «чёрная» книги проконкурентных и антиконкурентных региональных практик ежегодно формируются Федеральной антимонопольной службой. В «белую книгу» попадают лучшие, по мнению ведомства, региональные инициативы, направленные на развитие конкуренции, в «чёрную» — практики, которые ограничивают конкуренцию», — цитирует издание представителей правительства Мурманской области.

По мнению антимонопольного органа, реализация проекта «Наша рыба» способствует улучшению конкурентной среды на рынке розничной торговли и реализации рыбной продукции, а также способствует удовлетворению потребности жителей региона в доступных услугах.

Ранее врио главы региона Владимира Солодова, как сообщал «Взгляд», рассказал о перспективе в стратегии развития Камчатского края.