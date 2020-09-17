Аналитики выяснили отношение россиян к домашним делам

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Ангелина Шурпина
Аналитики выяснили, как россияне относятся к уборке, как часто проводят её дома и какие из повседневных дел любят больше, а какие — меньше. Соответствующие результаты опроса онлайн-сервиса услуг YouDo.com есть в распоряжении RT.
Аналитики выяснили отношение россиян к домашним делам
  • Pixabay

Так, нейтрально к уборке относятся 51% россиян. Они, согласно данным опроса, спокойно могут навести порядок, когда это необходимо. Треть не любят заниматься домашними делами, но всё равно прибираются. И лишь 10% респондентов рассказали, что любят уборку.

При этом уточняется, что самым любимым занятием респонденты назвали стирку и мытьё посуды — за них проголосовали по 41% участников. Самое нелюбимое — глажка белья: почти половина опрошенных признались, что не любят это делать.

Кроме того, 48% россиян заявили, что проводят уборку раз в неделю. 19% прибираются раз в две недели, а 17% опрошенных — каждый день. 9% респондентов наводят порядок дома раз в месяц, ещё 3% — один раз в несколько месяцев. 

По 2% участников опроса заявили, что делают уборку только тогда, когда приходят гости, или же вовсе никогда не убираются.

Всего в опросе приняли участие более 2,5 тыс. россиян.

Ранее токсиколог дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений.

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