Токсиколог дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов оценил возможную опасность применения растворов дезинфицирующих веществ на основе хлорки при уборке жилых помещений.

«Да, действительно, все хлорсодержащие вещества могут уничтожать вирусы, причём не только этот конкретный, но и все остальные. Вопрос в том, что в домашних условиях мы не создадим такую концентрацию, которая будет обладать и антибактериальной, и антивирусной активностью. Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

По его словам, хлорка — эффективный, но при этом высокотоксичный дезинфектор, для обработки жилых помещений лучше использовать спиртосодержащие вещества или средства на основе активного кислорода.

Ранее доктор медицинских наук, военный врач Николай Косенков в беседе с Nation News рассказал, как правильно провести дезинфекцию в квартире человека, переболевшего или больного коронавирусом.