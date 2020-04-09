Токсиколог дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений

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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов оценил возможную опасность применения растворов дезинфицирующих веществ на основе хлорки при уборке жилых помещений.
Токсиколог дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений
  • РИА Новости

«Да, действительно, все хлорсодержащие вещества могут уничтожать вирусы, причём не только этот конкретный, но и все остальные. Вопрос в том, что в домашних условиях мы не создадим такую концентрацию, которая будет обладать и антибактериальной, и антивирусной активностью. Именно по этой причине дома рекомендуется использовать другие средства, иначе просто будет нечем дышать», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

По его словам, хлорка — эффективный, но при этом высокотоксичный дезинфектор, для обработки жилых помещений лучше использовать спиртосодержащие вещества или средства на основе активного кислорода.

Ранее доктор медицинских наук, военный врач Николай Косенков в беседе с Nation News рассказал, как правильно провести дезинфекцию в квартире человека, переболевшего или больного коронавирусом.

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