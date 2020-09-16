Мишустин подписал постановление о субсидиях для лёгкой промышленности

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях на поддержку лёгкой промышленности. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Мишустин подписал постановление о субсидиях для лёгкой промышленности
  • РИА Новости

Отмечается, что «предприятиям лёгкой промышленности частично компенсируют затраты на погашение процентов по кредитам».

В правительстве пояснили, что соответствующее решение «распространяется на займы, взятые с 2019 по 2022 год для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам».

«До конца года на эту меру поддержки направят 1 млрд рублей. Получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до трёх лет. Субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно», — говорится в сообщении.

Ранее кабмин выделил 5 млрд рублей на развитие дорожной сети в регионах.

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