В Кузбассе столкнулись автобус и автомобиль ГИБДД
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.
Отмечается, что ДТП произошло на 3 км автодороги Новокузнецк — Осинники.
«В результате столкновения служебного автомобиля ГИБДД ВАЗ-2112 и автобуса Hyundai пострадал сотрудник полиции. По данному факту проводится проверка», — говорится в заявлении.
Как указали агентству в Центре медицины катастроф Кузбасса, пострадавший был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Ещё один человек отказался от медицинской помощи.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае в крупной аварии погибли три человека.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.