В Кузбассе столкнулись автобус и автомобиль ГИБДД

Два человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и патрульной машины ГИБДД на трассе в Кузбассе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечается, что ДТП произошло на 3 км автодороги Новокузнецк — Осинники.

«В результате столкновения служебного автомобиля ГИБДД ВАЗ-2112 и автобуса Hyundai пострадал сотрудник полиции. По данному факту проводится проверка», — говорится в заявлении.

Как указали агентству в Центре медицины катастроф Кузбасса, пострадавший был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Ещё один человек отказался от медицинской помощи.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае в крупной аварии погибли три человека.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.