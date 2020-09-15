В Алтайском крае три человека погибли в ДТП

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В Алтайском крае в крупной аварии погибли три человека, в Павловском районе столкнулись два легковых автомобиля.
В Алтайском крае три человека погибли в ДТП
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ГУ МВД.

Авария произошла 15 сентября на 41-м км автодороги Барнаул — граница Республики Казахстан, столкнулись два автомобиля.

«В результате ДТП водители обоих автомобилей и пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Личности погибших устанавливаются», — цитирует издание сообщение ведомства.

Сотрудники ГИБДД выехали на место происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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