Мосгорсуд проверит законность продления ареста Фургалу

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Мосгорсуд рассмотрит 16 сентября жалобу со стороны защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которая настаивает на освобождении его из-под стражи.
Мосгорсуд проверит законность продления ареста Фургалу
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Адвокаты Фургала просят отменить ранее принятое решение Басманного суда города Москвы о продлении срока ареста до 9 декабря и освободить обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов экс-губернатора из-под стражи.

Ранее защита бывшего политика подала апелляционную жалобу на решение суда о продлении его ареста.

3 сентября Фургалу продлили срок содержания под стражей до декабря.

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