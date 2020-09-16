Мосгорсуд проверит законность продления ареста Фургалу
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Адвокаты Фургала просят отменить ранее принятое решение Басманного суда города Москвы о продлении срока ареста до 9 декабря и освободить обвиняемого по делу об убийствах бизнесменов экс-губернатора из-под стражи.
Ранее защита бывшего политика подала апелляционную жалобу на решение суда о продлении его ареста.
3 сентября Фургалу продлили срок содержания под стражей до декабря.