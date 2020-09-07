Защита Фургала обжаловала продление ареста
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«Защита не согласна с постановлением Басманного районного суда и считает его необоснованным, немотивированным и основанным на грубом нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК)», — сказал юрист ТАСС.
По его словам, дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
Ранее сообщалось, что Фургал выступает за рассмотрение его дела судом присяжных.
3 сентября экс-чиновнику продлили срок содержания под стражей до декабря.