Защита Фургала обжаловала продление ареста

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Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, подала апелляционную жалобу на решение суда о продлении его ареста. Об этом сообщил адвокат Михаил Карапетян.
Защита Фургала обжаловала продление ареста
  • © Григорий Сысоев/РИА Новости

«Защита не согласна с постановлением Басманного районного суда и считает его необоснованным, немотивированным и основанным на грубом нарушении норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК)», — сказал юрист ТАСС.

По его словам, дата рассмотрения апелляции пока не назначена. 

Ранее сообщалось, что Фургал выступает за рассмотрение его дела судом присяжных.

3 сентября экс-чиновнику продлили срок содержания под стражей до декабря.

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