Военные Балтфлота эвакуировали иностранного моряка

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Военнослужащие Балтийского флота эвакуировали нуждающегося в срочной медицинской помощи моряка иностранного гражданского судна в Финском заливе.

«Моряки Балтийского флота эвакуировали нуждающегося в срочной медицинской помощи члена команды иностранного гражданского судна в Финском заливе», — приводит РИА Новости слова представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.

Отмечается, что, «несмотря на сложные метеоусловия, раненого сняли с грузового судна и доставили в Кронштадт, где передали бригаде скорой медицинской помощи».

Уточняется, что один из членов экипажа судна EEMSBORG получил тяжёлые травмы при выполнении судовых работ. 

Ранее сообщалось, что в Калининградской области состоялся плановый полевой выход с участием связистов Балтийского флота.

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