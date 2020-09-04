Связисты Балтфлота испытали «Акацию»

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В Калининградской области состоялся плановый полевой выход с участием связистов Балтийского флота.
Связисты Балтфлота испытали «Акацию»
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В рамках практической части введены в эксплуатацию и испытаны средства связи нового поколения на базе автоматизированной подвижной единицы комплекса 83Т19 «Акация».

Система обеспечивала оперативный обмен данными для своевременного принятия решения командованием корпуса.

В полевом выходе участвовали 500 человек. Также было задействовано 100 единиц техники.

Ранее ОТР сообщало, что в Приморском крае состоялись учения мотострелков Восточного военного округа.

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